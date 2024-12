Водни оръдия и сълзотворен газ в Тбилиси: Зурабишвили обвини властите в малтретиране на протестиращите (ВИДЕА)

Грузинската полиция използва водно оръдие и сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите на протест в подкрепа на ЕС пред сградата на парламента в Тбилиси, предаде ASTRA.

Протестиращите продължиха да хвърлят фойерверки, след което силите на реда използваха сълзотворен газ срещу тях.

"Шести ден насилие и репресии", написа в социалната мрежа Х президентът на страната Саломе Зурабишвили.

"Мирни проевропейски демонстранти, брутално разпръснати от силите OMON на GD. Непропорционално използвани сълзотворен газ и водни оръдия. Масови арести и малтретиране", написа още тя.

