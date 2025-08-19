Войната на дронове и ракети няма край: Удари в Украйна, рафинерията във Волгоград пак гори

И тази нощ, на фона на серията от срещи в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и редица европейски лидери, войната на дронове и ракети в Украйна не спря. Още към полунощ в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС се появиха данни за поне 40 дрона клас "Шахед", летящи към украинска територия, както и излетели руски военни самолети Ту-95 и Ту-22, с които се изстрелват крилати ракети.

Първите данни къде се цели този път Русия дойдоха след 3:00 в полунощ - Полтава и Кременчуг. В Полтава аварийно спря тока, заради руската въздушна атака, съобщава УНИАН, позовавайки се на местните власти. Руски дронове са полетели и към областите Суми и Чернигов. Тепърва обаче ще излизат данни за възможни щети.

Междувременно, в руския град Волгоград е станал взрив и пожар, след атака с дронове. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров коментира в официалния си канал в Телеграм, че атаката е "масирана", както и твърди, че "в резултат на падащи отломки от безпилотни летателни апарати, е възникнал пожар на покрива на една от сградите на Болница № 16 и на територията на нефтопреработвателната компания". Нямало обаче пострадали.

Атаката срещу Волгоградската рафинерия - именно нея визира Бочаров, която е на "Лукойл", е поредната в последните дни