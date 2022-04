Войната в Украйна: Загубите на руснаци и украинци са чудовищни

1 109 000 000 долара – това е цената на директните руски загуби в техника за 51 дни война в Украйна, според оценка на Forbes.

Съгласно данните, цитирани от британското издание, от началото на войната украинската армия е успяла да унищожи общо 5260 единици руска военна технология – кораби, самолети, хеликоптери, дронове, ракетни установки, артилерийски батареи, танкове, БТР-и и т.н. Най-голямата загуба за Русия е флагманът на Руския черноморски флот "Москва", който беше само един от трите такива руски кораб от такъв клас. Кремъл още не признава, че струващият 750 млн. долара кораб (без да се броят парите за ремонти и подобрения) беше повален от украински ракети "Нептун": Флагманът на Руския черноморски флот потъна

Forbes magazine calculated the approximate cost of equipment that #Russia lost during the war in #Ukraine pic.twitter.com/KA5m0gROYX — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022

От руска страна също има статистика – на украинските загуби. Нито една от двете страни не говори официално за собствените си загуби. Според цитирано от руската информационна агенция "Интерфакс" съобщение от руското военно министерство, руската армия е унищожила 131 самолета, 104 хеликоптера, 245 зенитни ракетни комплекса, 448 дрона, 2188 танка, 957 артилерийски системи и минохвъргачки, както и 2088 единици специална военна техника. Съгласно казаното, поразени са 9 щабни пункта, 548 казарми и военни летища, както и над 100 КПП-та. Русия се хвали и с поразен ракетен комплекс С-300 – припомняме, че и Украйна, и Словакия опровергаха руско изявление, че е поразен словашки С-300, след като Братислава се съгласи да дари такава ракетна система на Киев.

Тази нощ предупреждения за въздушни удари е имало в цяла Украйна, включително в Киев.

Същевременно, генералният щаб на украинската армия твърди, че опитите на Русия да мобилизира достатъчно войници от Северен Кавказ търпят неуспех. Все още и полкът "Азов" не е победен окончателно в Мариупол – според Kyiv Independent заместник-командир на полка обаче поиска от централното украинско командване "решителни действия за пробиване на блокадата на Мариупол": Подземната партизанска война на "Азов" в Мариупол - тактическо предимство или риск

Интересна новина от вчера (14 април) е, че Нидерландия изрично инструктира всички компании в страната да не плащат в рубли за руски газ. ЕК вече предупреди, че такива плащания - по схемата, избрана от Владимир Путин, ще са нарушение на европейските санкции.

