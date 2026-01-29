"Всеки ден се унищожават по три батальона от руската армия"

Всеки ден на бойното поле се унищожават не по-малко от три батальона от руската армия. Това заяви майор Роберт Бровди Мадяр, командирът на Силите за безпилотни системи на украинските въоръжени сили. Той говори по време на форума "Армия от дронове 2025", а изявлението му е публикувано на страницата му във Facebook. "Това не е достатъчно; трябва да унищожаваме многократно повече вражески сили", каза още той.

Мадяр говори и за мобилизацията в Украйна, като заяви, че никой няма розови очила по този въпрос.

"Всички, които искаха да се бият, или вече го правят, или са загинали. Не бива да очакваме, че тези, които досега тези четири години не искаха да се бият, доброволно ще го направят", каза той.

Според него именно благодарение на дроновете може да се компенсира разликата в нивата на силите с противника и липсата на достатъчно подмяна на личния състав на украинските въоръжени сили.

