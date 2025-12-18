Сигнал за масова бомбена заплаха в училища на Балканите

Тази сутрин няколко начални и средни училища в кантона Тузла в Босна и Херцеговина са получили сигнал за масова бомбена заплаха, което е довело до спиране на учебните занятия и спешна евакуация на ученици и персонал. Полицейски екипи са били на място и са предприели всички необходими мерки и действия за проверка на заплахите, пише македонската медия trn.mk, позовавайки се на босненската Klix.ba.

Според неофициална информация, съобщенията за предполагаемо поставени взривни устройства са били изпращани главно чрез имейл адреси.

Освен в Тузла, са получени и съобщения за бомби, поставени в училища в Република Сръбска.

Според местните медии, сигналите са постъпили в училищата в Баня Лука, Приедор, Прнявор, Лакташи, Требине, Добой и няколко други града, след което полицията незабавно е започнала процедура по контрадиверсионна проверка и обезопасяване на помещенията. ОЩЕ: Сигнал за бомба получиха училища в Босна и Херцеговина

Сигналите за бомби миналата година

Припомняме, че миналата година също имаше десетки сигнали за бомби в училищата на Босна и Херцеговина. Тогава всички сигнали се оказваха фалшиви и дело на ученици. В тази връзка говорителят на полицията в Сараево Мерсиха Новалич отбеляза, че за съжаление определен брой ученици не са осъзнали сериозността на ситуацията, като имаше и задържани ученици за зловредните сигнали. ОЩЕ: Нови сигнали за бомби получиха училища в Сараево