Зеленски от Брюксел: Без пари от ЕС отиваме на 50 млрд. долара дефицит, а Русия говори за още война (ВИДЕО)

Ако до пролетта на 2026 г. Украйна не получи нужните средства, които в случай на мир ще използва за възстановяване, способността на Киев да произвежда дронове и да провежда удари с голям обсег по руската енергийна инфраструктура ще бъде значително ограничена при сценарий, в който Русия отказва примирие. Освен това страната ще се изправи пред около 45-50 милиарда долара дефицит - т.е. няма да е засегната само военно, би се нарушило функционирането на самата държава. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски на 18 декември в Брюксел, където участва на заседанието на евролидерите.

Той призова Европейския съвет да приеме решение до края на тази година. Става въпрос за заема на стойност 210 милиарда евро, който Европейската комисия иска да отпусне на Украйна, като използва замразените в блока руски активи. Москва обаче плаши със съд и това спира Белгия, която държи около 185 милиарда евро от тези авоари, да одобри плана на ЕК. Днес и утре европейските лидери на 27 страни членки обсъждат тази ключова тема и ще се надяват на решение.

Украйна е изправена пред голям дефицит, ако няма пари от ЕС

"Не искам да говоря от името на лидерите. Мнозинството от тях подкрепят репарационния заем, някои подкрепят други мерки", каза Зеленски на пресконференция, визирайки опции като набиране на заем от страните членки.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

"Имаме обща позиция, че не можем да си позволим да оставим Украйна без отговор в момента. Относно финансите за следващата година, това наистина е заплаха – 45-50 милиарда дефицит (долара, числото 45 млрд. бе цитирано и от финансовия министър Серхий Марченко - бел. ред.), може да бъде дори по-голям. Правим всичко възможно по дипломатически канали, но чуваме и други съобщения от руснаците, които говорят повече за война, отколкото за мир. Затова Украйна трябва да е силна. Не са само 45-50 милиарда – капацитетът на Украйна да се защитава е много важен, така че съм доволен, че имах днес възможност да говоря и да предам важни съобщения от Украйна. Надявам се решенията днес да са позитивни", каза украинският президент.

"Пари или кръв"

Той също така коментира думите на полския премиер Доналд Туск, че решението е просто - "или пари за Украйна днес, или кръв утре".

"Мисля, че премиерът говори за сигурността на Европа. Европа ни подкрепя с оръжия и финансово. Той смята, че ако не се подкрепя Украйна, има големи шансове Украйна да не издържи и след това Европа да трябва да плати с кръв. Съгласен съм с това. Руснаците не предават сигнали за мир. Но не искам да плаша никого. Утре ще имаме по-детайлен разговор с Доналд", тълкува коментара му Зеленски.

Украинският лидер е имал "добър разговор" с белгийския премиер Барт Де Вевер и разбира рисковете, за които министър-председателят говори във връзка с руските активи. Де Вевер се страхува, че Москва може да съди успешно ЕС за отнемане на активите и Белгия да трябва да плати цената. Затова държавите от блока в последния момент са направили предложение за гаранции към Белгия. Междувременно Русия заплашва, че ще заведе още дела срещу Euroclear, като вече се води едно в съд в Москва.

"Трябва да решим този въпрос днес или в близките дни, така че Украйна да не е оставена без финансова подкрепа – това е позитивният сигнал от него", каза Зеленски относно Барт Де Вевер.

По-рано украинският президент заяви, че без репарационния заем „Украйна ще се сблъска със сериозни проблеми“. Ако Киев не получи средствата, руският диктатор Владимир Путин ще се осмели да продължи войната и „изобщо няма да търси дипломация или диалог“, предупреди Зеленски в коментари пред журналисти на път за Брюксел.

Остават "нерешени въпроси" по мирното споразумение

В отговор на въпрос в Брюксел относно напредъка на мирните преговори в Берлин - Володимир Зеленски заяви, че все още има няколко чувствителни въпроса, които остават нерешени. Първо, „Донбас е въпросът, който не е решен. Имаме различни мнения“, каза той. Второ, „атомната електроцентрала, която беше окупирана от руснаците, не работи, тя е унищожена. Но тя трябва да работи, трябва да произвежда енергия. Това е нашата централа, наше право е. Този въпрос не е решен", допълни украинският лидер относно АЕЦ "Запорожие". Трето, „въпросът с парите“ трябва да бъде решен – и тук всичко зависи от ЕС. „Смятаме, че те (Русия) ще направят всичко, за да блокират" заема, но без финансиране „ще възникнат въпроси относно Донбас“, посочи Зеленски.

Снимка: Getty Images

Той също така подчерта необходимостта от силни гаранции за сигурност: „Вярвам, че краят на войната е свързан с гаранции за сигурност, защото без гаранции за сигурност това не означава, че ще има край. Ще има определени паузи и тогава Русия, ако е готова, ще дойде отново с агресия".

Според него САЩ могат да вземат решения, за да "спрат Путин". "Разчитам на това, разчитам на натиска от Съединените щати", допълни Зеленски. Той каза, че наистина би искал да види повече стъпки към такъв натиск, въпреки че Вашингтон в момента играе "медиатор" в преговорите.

Припомняме, че Москва отказва да отстъпи от максималистичните си цели в Украйна - да контролира цял Донбас (което е червена линия за Киев), Киев да не се присъединява към НАТО, да няма западни миротворчески сили в Украйна, които да следят за спазването на примирие, и др.

