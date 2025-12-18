Кабинетът подаде оставка:

За защита на контингента си в Литва: Германската армия купува от „Райнметал“ сателити за 1,7 млрд. евро

Германската отбранителна компания „Райнметал“ (Rheinmetall) съобщи днес, че е сключила договор за сателити на стойност 1,7 милиарда евро с германския Бундесвер (въоръжените сили), предаде ДПА. Договорът е дългогодишен и може да бъде удължаван. 

Сделката е свързана с достъп до разузнавателни данни от системи с космическо базиране, предоставени от сателит с радар със синтетична апертура (SAR - вид радар, който може да се използва за създаване на двуизмерни или триизмерни изображения на земната повърхност - бел. ред.). 

Очаква се всеки ден Бундесверът да получава голям брой изображения в кратки срокове. Те ще идват от система от 62 към момента спътника на финландската компания Ай Си И Уай И (ICEYE), която си сътрудничи с „Райнметал“. В бъдеще към системата да бъдат добавени още сателити. 

Изображенията от тези сателити се смятат за особено точни, дори при лоши метеорологични условия или през нощта. Данните, наред с други неща, ще позволят да бъде защитена новата бригада на Бундесвера в Литва, както и целият източен фланг на НАТО. 

„Райнметал“ ще работи в тясно сътрудничество с полската технологична компания „Сатим“ (Satim), която ще обработва информацията с изкуствен интелект.  

