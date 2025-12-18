Гърция е за репарационен заем за Украйна и европейските лидери, които се срещат в четвъртък в Брюксел, трябва да постигнат решение, което ще бъде „правно и фискално сигурно“ за справяне с финансовите проблеми на Украйна, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, предаде гръцкото издание Kathimerini. На срещата на върха на ЕС в Брюксел, където залозите са изключително важни, лидерите на 27-членния блок ще решат дали да използват десетки милиарди евро от замразени руски активи, за да отпуснат заем за посрещане на военните и финансовите нужди на Украйна през следващите две години.

Без подкрепа се очаква Украйна да остане без пари през второто тримесечие на следващата година, което според ЕС би довело до засилване на заплахата от руска агресия срещу блока.

"Гърция очевидно предпочита заем за репарации. Вземаме предвид факта, че руските активи вече са замразени за неопределено време, което според мен представлява много важно политическо изявление към всички участващи страни“, каза Мицотакис.

Позицията на Гърция за замразените руски активи

„Гърция подкрепя Украйна и ще подкрепи всяко решение, което може да ѝ осигури финансова стабилност, така че страната да е в безопасност и да може да продължи да се защитава от руската инвазия. Многократно сме подчертавали обаче, че всяко решение трябва да бъде правно и фискално сигурно и да гарантира, че парите, които Украйна ще получи и изразходва за въоръжаване, ще отчитат специфичните национални приоритети на държавите членки“, каза той при пристигането си на срещата на върха.

Според него Европа не може да си позволи да се провали. "Трябва да покажем, че сме силни“, каза ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас, добавяйки, че лидерите ще останат толкова дълго, колкото е необходимо, на срещата на върха в Брюксел, за да намерят решение. ОЩЕ: Зеленски от Брюксел: Без пари от ЕС отиваме на 50 млрд. долара дефицит, а Русия говори за още война (ВИДЕО)