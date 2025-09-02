Войната в Украйна:

Вучич обяви с какво ще се занимава, когато напусне политиката

02 септември 2025, 21:46 часа 665 прочитания 0 коментара
Вучич обяви с какво ще се занимава, когато напусне политиката

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че "след като скоро слезе от власт" ще работи заедно с дъщеря си, след като тя приключи магистратурата си по статистика, съобщават сръбските медии. Вучич, който се намира на посещение в Пекин, коментира, че обмисля да работи за дъщеря си, ако тя отвори своя фирма, предаде БТА. 

Още: Вучич заминава за Китай, ще разговаря със Си Дзинпин и Путин

Сръбският президент не посочи кога ще се оттегли, но направи това изявление, обръщайки се към журналистите, които отразяват посещението му в Китай по повод честването на официалната капитулация на Япония през Втората световна война.

Още: Само двама европейски лидери ще присъстват на военния парад в Китай освен Путин

Днес Вучич се срещна с руския президент Владимир Путин и обяви, че всички руски фирми са добре дошли в Сърбия. Той коментира хипотетичното си оттегляне от активната политика в момент, когато страната е обхваната от масови антиправителствени протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство за сръбския политик.

Още: Коментари: Вучич харчи милиарди за оръжие, за да намери кой отвън да го пази

След управлението на бившия югославски лидер Слободан Милошевич сегашният сръбски президент заемаше различни високи постове в държавната администрация. Вучич е също така и един от основателите на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Сърбия Александър Вучич информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес