Борис Тадич за Вучич: Той ще падне, но наследството му е по-страшно от това на Милошевич

Тази власт в Сърбия ще бъде сменена. Въпросът е обаче как ще променим институциите, това ще бъде един много труден процес. Това каза бившият сръбски президент Борис Тадич пред местната телевизия “Нова”, предаде БГНЕС.

„Това, което правителството на Вучич ще остави след себе си, е много по-лошо от това, което Слободан Милошевич ни остави след 5 октомври 2000-та година.

Тогава все още имаше някакво историческо съзнание за институции и достойнство. В предишното правителство имаше хора, с които можехте да разговаряте и ние водихме разговори с някои от тях.

Те бяха много разумни. Днес нямате разумни хора в правителството на Вучич. Вие не можете да водите разумен разговор с тях“, каза Тадич.

На въпроса дали Сърбия днес се намира в сценария от 90-те години на миналия век, защото не е имало лустрация той отговори:

„Разпространява се илюзията сред младите хора, които никога не са участвали в политическия живот, че лустрацията е решението на всички проблеми, което не е така, особено когато имаме разделение 50:50%.

Нямаме разделение 70-80% за една опция, но нашето разделение е трудно и това е лоша съдба“.

