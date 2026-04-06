Вълкът, ухапал жена, е пуснат на свобода

Вълкът, който миналата седмица беше заловен в Хамбург, след като ухапа жена в търговски район на града, бе пуснат на свобода в дивата природа. Вчера около 100 души се събраха на демонстрация на мястото, на което бе заловен вълкът, настоявайки той да бъде пуснат на свобода.

На младото живото е поставен предавател и то е пуснато в естествената му среда, съобщиха местните власти, без да оповестяват района, в който е бил освободен вълкът.

Сенаторката на Хамбург, която отговаря за околната среда - Катарина Фегебанк, заяви, че връщането на животното в естествената му среда е "юридически обосновано решение, което отчита както безопасността на хората, така и благополучието на животното". Благодарение на предавателя ловните дружини могат да се намесят, ако вълкът отново се приближи към райони, населени с хора, добави Фегебанк.

Припомняме, че на 30 март вечерта вълкът е влязъл в търговски пасаж близо до гара "Алтона", откъдето панически се е опитвал да излезе през автоматичните стъклени врати на пасажа. В един момент е ухапал жена на около 60-годишна възраст. След това вълкът е започнал да тича из града и е скочил в езерото Биненалстер в централната част на Хамбург, откъдето по-късно е бил изваден от служители на реда.

Според очевидци обаче, вълкът не е ухапал жената, а само е скочил върху нея без да я наранява, съобщи ДПА.

