Пожар в хотел в Слънчев бряг, има съобщения за загинал (ВИДЕО)

Пожар в апартамент в хотел на Слънчев бряг отне живота на един човек. Това съобщиха за bTV от пожарната. На място има екип на пожарната. Втора кола пътува натам.

Сигналът е подаден към 17:00 часа. Няма информация за други пострадали.

По непотвърдена информация огънят е тръгнал от офис помещения в хотела, където трима работници са извършвали заваръчни дейности, при които обектът се е възпламенил. Все още пожарът не е овладян.