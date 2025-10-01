Въоръжаване, всяване на несигурност и страх: Стратегията на Путин е прецизно изчислена

Да бъде разбран Владимир Путин през призмата на западните възприятия е невъзможно. По западните стандарти той е провален лидер - руската икономика е в стагнация, гражданският сектор е в дълбока криза. В някои части на тази богата на петрол страна шофьорите са принудени да чакат на опашка за бензин. А армията, въпреки че месец след месец изпраща хиляди войници на смърт в Украйна, продължава да напредва с темпото на охлюв.

От тази гледна точка изглежда безумно, че Кремъл сега се стреми да ескалира конфликта с Европа, като нарушава въздушното пространство, извършва саботажи, пуска дронове над летища. Нали така той рискува допълнително да настрои срещу себе си общественото мнение на Запад?

Но Путин не е луд; неговите изчисления са съвсем различни и не могат да бъдат разбрани на Запад. Войната в Украйна не е разклатила режима му. Напротив, укрепила го е, въпреки смъртта на приблизително четвърт милион руснаци. Опозицията в Русия е напълно смазана и дори в рамките на правителствения апарат несъгласието се потиска повече от всякога.

Войната поддържа режима на Путин

Войната е прекрасно нещо за един диктатор, стига да има ресурсите да я води. Съществуването на външен враг – дори въображаем, като Украйна – е удобно средство да бъдат държани здраво юздите, пише колумнистът на Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюеш.

Тези, които искат свобода, могат да бъдат оклеветени, обявени за западни агенти и унищожени. Тези, които се оплакват от разпадащото се здравеопазване и са възмутени от абсурдно високите военни разходи, не разбирали, че във война всеки трябва да прави жертви. Тези, които критикуват крещящото социално неравенство или дори само луксозните вили на елита, се смятат за врагове на държавата, стремящи се да разделят народа.

С тази логика Путин успя да наложи политическо мълчание в Русия.

Така че той няма интерес от мир; напротив, за режима му мирът е екзистенциална заплаха. Без външен враг, Путин ще трябва да отговаря на неприятния въпрос защо страната му изостава толкова много и защо на хората са отказани дори най-основните политически свободи.

Войната е привлекателен вариант за Путин и поради още една причина - в традицията на руските царе Путин се възприема като "събирач на земи" и знае, че това събужда патриотичните чувства на поданиците му.

Чувството, че Западът се страхува от него, предизвиква национална гордост – това се вижда не само от памфлетите на руските националисти, но и от изявленията на обикновените граждани.

НАТО да се събуди, очакваното нападение над балтийските държави не е безумен сценарий

Путин отдавна е преминал "точката без връщане". Той ще следва пътя на агресията, докъдето му е позволено. Нито границите, нито международното право ще го спрат, камо ли предупрежденията. Това означава, че НАТО трябва да приеме сериозно, че сценарият за руска атака срещу балтийските страни не е безумен, а съвсем реален, и да се подготви за него.

Москва смята този регион за част от "руския свят". И след прекратяване на огъня в Украйна, за Путин ще се появи възможност да разположи значителни сили по границите на трите балтийски държави.

Финландският президент Александър Стуб повтори този уикенд, че Финландия не е във война с Москва напълно в синхрон с общата западна гледна точка. Само че самата Русия многократно е заявявала обратното. И последният такъв случай бе преди няколко дни в Ню Йорк, чрез външния министър Сергей Лавров. Русия отдавна се смята във война с НАТО.

Географски балтийските страни са трудни за защита – след като Русия затвори Сувалкския коридор, дълъг едва 70 километра между Калининград и Беларус, НАТО е малко вероятно да може да изпрати подкрепления. Военните симулации показват, че шансовете на Русия за успех са високи.

Какво остава на НАТО? Противоотровата е възпирането – освен бързото укрепване на отбраната си, Алиансът трябва, като предпазна мярка, да разположи повече войски в балтийските държави.