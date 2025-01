Въоръжен мъж взе заложничка и се барикадира в банков клон в Германия (ВИДЕО)

Неидентифициран мъж, въоръжен с нож, е взел жена за заложник в банков клон в германския град Римбах, намиращ се в Бавария. На мястото на инцидента днес, 7 януари, са пристигнали полиция и специални части. Мотивите на извършителя засега остават неизвестни. Полицията е отцепила района. "Провежда се полицейска операция в банковия клон на "Ратхаусщрасе" в Римбах. Мъж е влязъл в клона тази сутрин около 8:00 ч. В момента той се намира там с поне едно лице, което държи против волята му", обявиха от местната полиция.

"На място сме с голям брой полицейски служители. Това включва и специализирани служби за спешна помощ", гласи първоначалното съобщение на полицията в Южен Хесен.

"Отцепихме района около клона, за да можем да работим там безопасно", написаха по-късно те в социалната мрежа X.

Кадри в социалните мрежи показаха как мъжът държи жената с нож в ръката си.

