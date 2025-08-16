Браво! Бронз за България от Световните игри в Китай

Българите Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов завоюваха бронзов медал в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри за неолимпийски спортове в Чънду (Китай). Националите завършиха на четвърто място в квалификацията по-рано днес с 18.765 точки, а на финала получиха оценка от 18.950, което им отреди третата позиция. Tова е четвърто отличие за страната ни, като останалите три са спечелени в кикбокса.

Четвърти медал за България от Световните игри за неолимпийски спортове в Чънду (Китай)

Шампиони станаха представителите на Китай с 20.500 точки, пред Италия с 19.265 точки. "Опитният екип на Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов впечатли съдиите с динамичната си композиция, артистичност и безупречна екипна работа. Това постижение потвърждава добре утвърдената традиция и успех на България в аеробната гимнастика на световната сцена", написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.

По-рано българската състезателка по кикбокс Александра Георгиева спечели сребърен медал на Световните спортни игри. Във финала на категория до 60 килограма на пойнт файтинг тя отстъпи срещу британката Евелин Нейенс. При 75-килограмовите в стила К1 Димитър Стоянов загуби от израелеца Осаид Джодах и също остана на втора позиция.

Световният шампион от Анталия 2019 Борислав Радулов пък спечели бронз. Той победи категорично Роланд Вичиан (Германия) с 19:9 точки в мача за третото място при 63-килограмовите в стила пойнт файтинг. 26-годишният българин поведе с 8:3 точки след първата третина и до края контролираше двубоя.