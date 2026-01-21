Тръмп покани Радев да се присъедини към Съвета му за мир

Президентът в оставка Румен Радев е получил официално писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп с покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския държавен глава Съвет за мир. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Инициативата на Белия дом за значително разширяване на т.нар. Борд за мир, който ще се занимава изключително с мира и възстановяването в ивицата Газа, вече е получила международен отзвук. Сред поканените лидери са френският президент Еманюел Макрон, който е отказал участие, руският диктатор Владимир Путин, както и президентът на Беларус Александър Лукашенко.

Според информация на агенция Блумбърг сред поканените за участие са още десетки държави и международни институции, включително Европейската комисия, както и страни от Европа, Азия, Близкия изток, Африка и Америка. Още: И Нетаняху прие поканата на Тръмп да участва в Съвета за мир

Писмото на Тръмп

В писмото Тръмп отправя покана към Радев да представлява България в новата международна организация, която Белият дом подготвя. Идеята за Съвета за мир има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военни конфликти, с основен фокус върху ситуацията в ивицата Газа, както и върху други кризисни региони.

В отговора си българският държавен глава посочва, че оценява значението на мирните инициативи на президента Тръмп за деескалация на съществуващи конфликти. Радев изразява надежда, че подкрепата на американския президент за ролята на дипломацията ще допринесе за постигането на устойчиви мирни решения както в Газа, така и в по-широк международен план. Още: Хладно и мълчаливо. Защо Путин не се зарадва на поканата на Тръмп за Съвета за мир (ВИДЕА)

Президентът откроява и признанието за българската дипломация чрез назначаването на българския дипломат Николай Младенов за Върховен представител за Газа в рамките на Съвета за мир.

В писмото си Радев информира още за актуалната вътрешнополитическа обстановка в България. Той посочва, че след многохилядни протести в цялата страна са подадени оставки от правителството, както и от самия него от президентския пост, с цел да се ангажира пряко с оздравяването на държавността, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите. Още: Списъкът на Тръмп: Кои държави са поканени в Съвета за мир и къде е България? (ВИДЕО)

Българският държавен глава изразява очакване, че в близко бъдеще страната ще разполага с устойчива институционална среда, която да позволи продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за мир и сигурност.