Спорт:

Поканата от Тръмп за Съвета за мир дойде на 20 януари: Уточнение от президентството

21 януари 2026, 20:34 часа 369 прочитания 0 коментара
Поканата от Тръмп за Съвета за мир дойде на 20 януари: Уточнение от президентството

Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите. Това пише в официална позиция на президентството, изпратена до медиите днес.

Още: Тръмп покани Радев да се присъедини към Съвета му за мир

"Тъй като поканата да представлява България в Съвета за мир е персонална към държавния глава Румен Радев, в своя отговор до президента Доналд Тръмп българският президент прави преглед на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите", уточняват от институцията.

"Затова Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността", завършва позицията.

Споровете около поканата

По-рано външният министър Георг Георгиев заяви, че поканата е получена в понеделник, а Румен Радев не е заявил своята позиция по съдържанието й. „Възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент“, коментира външният министър.

От „ДПС – Ново начало“ пък настояха България да се включи в Съвета за мир. „За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред“, гласи позицията на лидера на формацията Делян Пеевски.

Още: Делян Пеевски призова Румен Радев да присъедини България към Съвета за мир

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пеевски призовава Румен Радев незабавно да внесе получената покана в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет за да се осъществят последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Президентство писмо Румен Радев Съвет за мир
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес