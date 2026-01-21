Поканата от Тръмп за Съвета за мир дойде на 20 януари: Уточнение от президентството

Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите. Това пише в официална позиция на президентството, изпратена до медиите днес.

"Тъй като поканата да представлява България в Съвета за мир е персонална към държавния глава Румен Радев, в своя отговор до президента Доналд Тръмп българският президент прави преглед на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите", уточняват от институцията.

"Затова Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността", завършва позицията.

Споровете около поканата

По-рано външният министър Георг Георгиев заяви, че поканата е получена в понеделник, а Румен Радев не е заявил своята позиция по съдържанието й. „Възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент“, коментира външният министър.

От „ДПС – Ново начало“ пък настояха България да се включи в Съвета за мир. „За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред“, гласи позицията на лидера на формацията Делян Пеевски.

Пеевски призовава Румен Радев незабавно да внесе получената покана в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет за да се осъществят последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир.