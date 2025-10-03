Дронове спряха десетки полети на летището в Мюнхен

Около 20 полета бяха отменени късно снощи на германското летище в Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА и БТА. Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище. По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

От летището са пояснили, че планират да подновят работа в 5:00 часа местно време.

Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти затвориха летища в Дания и Норвегия миналата седмица.