Дронове над военна база в Белгия въпреки обещанието на Путин "Няма да правя повече така"

03 октомври 2025, 11:08 часа 193 прочитания 0 коментара
Десетина дрона са били забелязани през изминалата нощ над военна база в Белгия, съобщиха местни медии. Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби.

Министерството на отбраната на Белгия е уточнило, че е предприело проверка. Допълва се, че дроновете са били забелязани от местните власти и от германската полиция. Базата е с обща площ от 20 квадратни километра.

В някои от медийните информации се посочва, че дроновете са били засечени по случайност, докато в базата изпробват средства за откриване на летящи обекти. Твърди се, че посоката на движение на дроновете е била от Белгия към Германия.

Елена Страхилова
