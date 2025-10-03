Войната в Украйна:

Няма повече дронове - нито във Франция, нито в Дания (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 06:02 часа 512 прочитания 0 коментара
"Няма повече (да правя така) - това заяви руският диктатор Владимир Путин в типичния си психоехиден тон в отговор на угоднически въпрос за появата на неидентифицирани дронове в много европейски държави, най-вече скандинавските. Всъщност въпросът беше защо той праща дронове - питането стана факт в рамките на годишната среща на дискусионния клуб "Валдай".

Ехидният тон на Путин рязко контрастира с реалността - часове след думите му, летището в Мюнхен спря работа заради поява на дронове.

Путин след 3,5 години буксуване в Украйна: Украинската армия е нищо особено - работническо-селска (ВИДЕО)

Цинизмът на Путин: Заплахи заради АЕЦ Запорожие и към НАТО. На руснаците им било болно за войната в Украйна (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
