Politico: Евролидерите убедиха Тръмп за намеренията на Путин, но проблемът със санкциите е друг

Коалиция от европейски лидери е успяла да убеди американския президент Доналд Тръмп, че Русия не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна и че трябва да бъде принудена да седне на масата за преговори. Сега остава още една трудна задача - евролидерите да стигнат до консенсус с непредсказуемата администрация на републиканеца как да бъде постигнато това. Новината за напредъка съобщава Politico, позовавайки се на неназовани официални лица, включително дипломати.

През изминалата седмица се проведоха редица дипломатически визити, по време на които висши служители от двете страни на Атлантическия океан обсъдиха нови финансови ограничения и планове за прекъсване на доставките на руски петрол и газ. Високопоставена техническа група от ЕС дори беше изпратена във Вашингтон, за да работи по детайлите на предложенията, чиито основни цели се ползват с взаимно съгласие, казват източниците на изданието.

"Тръмп най-накрая е на наша страна. Въпросът сега е как да се съгласуват двата подхода", казва дипломат от ЕС.

Широк консенсус, но и оставащи различия

Докато блокът поставя последните щрихи на нов пакет от санкции срещу Москва – 19-и поред, преговарящите от ЕС твърдят в частни разговори, че най-ефективните мерки трябва да бъдат предприети в партньорство с американските власти.

Снимка: Getty Images

Макар да има широк консенсус относно необходимостта да се окаже натиск върху диктатора Владимир Путин да седне на масата за преговори, администрацията на Тръмп предпочита да използва търговски инструменти като мита, за да изчерпи военния бюджет на Кремъл, докато ЕС настоява за официални санкции срещу бизнеса и финансовите институции, които работят с Москва.

Втори дипломат от ЕС казва пред Politico, че в блока очакват „ожесточени дискусии“ със САЩ относно това как всъщност да се пристъпи към налагане на санкции на Русия.

"Червени линии"

Американският президент заяви пред представители на ЕС тази седмица, че иска да наложи 100-процентови мита на Индия и Китай заради закупуването на руски петрол, при условие че Брюксел последва примера на САЩ. Това обаче е икономически и политически невъзможно за ЕС. Такава стъпка би противоречала на основните принципи на блока, особено след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен повтори своето несъгласие с митата. Налагането на мита на Индия, с която Брюксел е на път да сключи важно търговско споразумение, и на Китай, към който отворената икономика на ЕС е силно изложена, би било равносилно на колосален акт на самоунищожение.

"Ние не налагаме тарифи. Ние сме търговски блок. Ние сме износители. Износът е двигателят на икономиката на ЕС. Това е нашата ДНК", заяви Агате Демаре, старши политически сътрудник в Европейския съвет за външни отношения. "Това е просто начин за администрацията на Тръмп да отправи нереалистично искане към партньорите. Партньорите ще откажат, защото няма никакъв шанс ЕС да наложи мита, особено на такова ниво, на Китай и Индия".

В документ за обсъждане, разпространен от датското председателство на Съвета на ЕС, с който от Politico са се запознали, се е разглеждало дали държавите членки биха били склонни да наложат мита на Русия като част от 19-ия пакет от санкции на блока. Според няколко дипломати, запознати с преговорите, тази идея не е срещнала голяма подкрепа сред министрите, когато е била обсъдена миналия месец.

Снимка: Getty Images

ЕС спира да купува руски газ

Тръмп междувременно призова Европа да спре да купува руски изкопаеми горива. Министърът на енергетиката Крис Райт пристигна в Брюксел за срещи в четвъртък, където се надяваше да утвърди подробностите по споразумението за митата между САЩ и ЕС, сключено между Тръмп и Фон дер Лайен. Съгласно него ЕС трябва да закупи американски газ, петрол и ядрено гориво за допълнителни 750 милиарда долара в рамките на три години: Сделката с Тръмп: Спусна ли ЕС бариера пред мечтата си за чиста енергия?

"Това са амбициозни цели за внос на енергия", заяви Райт пред репортери по време на телеконференция. "Разбира се, САЩ могат да ги постигнат, но това е рамка, която предвижда значителен ръст на търговията с енергия от нашата страна... износът на втечнен природен газ от САЩ ще нарасне, за да замести останалата част от руския природен газ, който все още се внася в Европа".

На пресконференция след срещата с американския си колега енергийният еврокомисар Дан Йоргенсен заяви, че възнамерява да ускори ангажимента на блока да прекрати вноса на руски природен газ до края на 2027 г.: САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година.

"Представих предложение за забрана на вноса на руски газ. За да се случи това по начин, който не води до повишаване на цените и проблеми със сигурността на доставките в Европа, се нуждаем от помощта на нашите американски приятели. Трябва да внасяме повече втечнен природен газ от САЩ", каза Йоргенсен.

Освен че представлява голяма търговска възможност за САЩ, предложението дава на Брюксел по-силна позиция в преговорите с приятелски настроени към Кремъл страни като Унгария и Словакия, които се противопоставят на плановете за прекъсване на връзките с Русия.

