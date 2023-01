Взема ли Пригожин подкупи от затворници, за да ги помилва, без да ходят на фронта?

Обвинението е свързано със случая на Андрей Яицки – бивш депутат в Липецка област. Предполага се, че той се е „бил“ в Донбас като част от „Вагнер“. В „Телеграм“ обаче се твърдеше, че той изобщо не е взел участие в боевете.

"Това, което знам от докладите на командирите: бил е тежко ранен, сражавал се е отлично, след раняването е бил в болница, на 31 декември се е прибрал у дома, след като е получил помилване", отговаря Пригожин в "Телеграм".

"Но за да се биеш, не е нужно да си свръхчовек. Освен добра форма на обучение, трябва да имаш топки. А Яицки, очевидно, ги е имал", добавя той.

Някои коментатори предполагат, че Яицки е физически негоден за военна служба. Според думите на Пригожин "Вагнер" е освободил Яицки с почести след тежките му наранявания, получени на фронта. Той включи към аргументите си и предполагаеми свидетелства от командири на бившия депутат от Липецка област, които го представят като герой.

Новината намери място в днешния анализ на Института за изучаване на войната (ISW). Експертите от американския мозъчен тръст съобщават, че тези обвинения в подкуп срещу Пригожин не могат да се проверят от независим източник. Но появата им е забележителна, като се има предвид, че корупцията и подкупите са ендемични в Русия и омразен културен порок сред руснаците, допълват от ISW.

Междувременно AFP показа снимки на тела на изоставени руски войници на фронта край Сиверск, Донецка област. "Очевидно им е било забранено да се оттеглят. Дори не са взели ранените си, никой не иска да ги вземе“, обяснява Владислав, 24-годишен украински военнослужещ, с препратка към ЧВК „Вагнер“.

#AFP Exclusive images of abandoned Russian soldiers’ bodies on frontline near #Siversk. 'Apparently they were forbidden to retreat. They didn’t even take their wounded’, explains Vladislav, 24 year old Ukrainian serviceman, ’nobody wants to have them.' #ukraine #siversk #Wagner pic.twitter.com/fHvDNBmqi0