Kaufland и FoodObox стартират мащабна образователна програма за ученици

Kaufland и FoodObox организират мащабна образователна програма през учебната 2025/2026 година. Инициативата „Мястото на храната не е на боклука“ е насочена към повишаване на информираността сред децата относно отговорното отношение към храната и намаляването на хранителните отпадъци. Кампанията ще обхване близо 3000 ученици от 1. до 8. клас в 35 училища в София и градове от Югозападна България.

Програмата цели да покаже по достъпен начин практични идеи за намаляване на разхищението на храна у дома и в училище, да изгради устойчиви потребителски навици у децата още в ранна възраст и да повиши информираността им за глобалния проблем с хранителните отпадъци. Учениците ще научат и ефективни методи за съхранение и приготвяне на храна.

В предходните две издания на кампанията инициативата достигна до над 7000 деца от София, Перник и Ботевград, като след края на новия етап броят на участниците ще надхвърли 10 000.

Лекциите се провеждат под интерактивна форма – чрез игри и образователни материали, адаптирани за деца между 7 и 14 години. Програмата ще продължи общо 34 седмици, като ще включва не само теоретични знания, но и практически задачи като изготвяне на сезонни рецепти и уроци по отговорно пазаруване. Учениците ще получават специални подаръци, сред които интерактивни игри, образователни брошури с полезни съвети и шаблон за седмично планиране на покупки.

Kaufland и FoodObox вече реализират съвместен социален проект за спасяване на храна, чрез който се предлагат кутии с пакетирани продукти с наближаващ срок на годност (поне три дни), достъпни с минимум 40% намаление чрез мобилното приложение на FoodObox. Предлагат се четири вида кутии – с основни храни, захарни изделия, напитки, а отскоро и най-новата със солени снаксове. Услугата се предлага в осем магазина на Kaufland, като до момента е спасила над 1 тон храна и е намалила въглеродните емисии с приблизително 2500 кг.

Съвместната инициатива е достъпна в София и Варна. В столицата тя функционира в магазините в кварталите „Младост 3“, „Банишора“, „Изгрев“, „Военна рампа“, както и в Kaufland XOPark. Във Варна – в „Трошево“, „Възраждане“ и „Владислав Варненчик“.

Най-предпочитани до момента са кутиите със сладки изделия, като най-активни са клиентите в магазините в Банишора (София) и Трошево (Варна).