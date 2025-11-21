Измама със субсидии: Европрокуратурата разследва висш държавник, подозира и цяла престъпна група

В рамките на разследване, водено от Европейската прокуратура в София, Главна дирекция „Национална полиция“ проведе няколко претърсвания и изземвания тази седмица. Това бе част от разследване за предполагаема измама със субсидии, свързани със селскостопански фондове на ЕС. Има подозрения за подаване на неверни или подвеждащи данни в заявления за финансова помощ по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски стопани между 2023 и 2025 г.

Според доказателствата се счита, че един от бенефициерите е подал неверни данни в Общинската служба по земеделие в Бургас, като се предполага участието на високопоставени държавни служители, отговорни за удостоверяването на информацията в системите за управление на Министерството на земеделието.

Претърсванията бяха проведени в помещенията на Областната служба по земеделие, в офиса на конкретното дружество - бенефициент, и в жилището на високопоставен държавен служител. Бяха иззети документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Снимка: Лаура Кьовеши, БГНЕС

Незаконно получаване на средства от ЕС

Смята се, че подозираните дейности са позволили незаконното получаване на селскостопански средства от ЕС, което е причинило финансови загуби както на Европейския съюз, така и на националния бюджет.

Въпреки че точният размер на щетите все още се оценява, предварителните данни сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно, съобщиха от пресцентъра на Европрокуратурата.

Разследването проучва и индикации за организирана престъпна група, в която са замесени държавни служители и лица, свързани с бенефициента.

Всички засегнати лица се считат за невиновни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища, уточняват по традиция от Европейската прокуратура, оглавявана от Лаура Кьовеши.