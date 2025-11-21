"Дневникът на един затворник": Саркози с нова книга

Бившият френски президент Никола Саркози обяви, че на 10 декември ще излезе книгата му "Дневникът на един затворник". Тя ще бъде издадена от Fayard, собственост на Винсент Болоре. "В затвора няма какво да се види и няма какво да се прави. Забравям тишината, която не съществува в затвора "Ла Санте", където има много неща за чуване. За съжаление, шумът там е постоянен. Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора", пише той.

ОЩЕ: "Истината ще възтържествува": Саркози с първи коментар след излизането от затвора

Бившият френски президент прекара три седмици в парижкия затвор "Ла Санте", преди да бъде освободен. Той беше осъден на 5 години затвор, след като беше признат за виновен в престъпен заговор, свързан с опити за набиране на средства за кампанията му през 2007 г. от режима на покойния либийски лидер Муамар Кадафи. Сега той е поставен под съдебен контрол.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен.

ОЩЕ: След три седмици в затвора: Никола Саркози излиза на свобода

След като беше пуснат от затвора, Саркози обеща, че "истината ще възтържествува". "Сега ще се подготвя за обжалването. Цялата ми енергия е насочена единствено към доказването на моята невинност. Вашите хиляди послания ме трогнаха дълбоко и ми дадоха сили да издържа това изпитание", добави той.