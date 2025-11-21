Хуманоиден робот влезе в Световните рекорди на Гинес (ВИДЕО)

Хуманоиден робот, произведен в Китай, постави нов световен рекорд на Гинес, като измина 106 километра, без да се изключи, предава Синхуа. Разработен от базираната в Шанхай компания Agibot, андроидът A2 тръгна от Сучжоу в нощта на 10 ноември и достигна крайбрежния район на Шанхай в ранните часове на 13 ноември. Задвижван от системата за бърза смяна на батериите на Agibot, роботът остана активен през цялото пътуване, като официално измина 106,286 километра, както беше сертифицирано в четвъртък.

„Изминаването на разстояние от Сучжоу до Шанхай е трудна задача дори за много хора, но роботът я постигна“, каза Ван Чуан, старши вицепрезидент на Agibot. „Това доказва издръжливостта на хардуера на робота и на алгоритмите за баланс. Моделът полага солидна основа за мащабно търговско внедряване“, добави той, цитиран от Синхуа.

Оборудван с двойни GPS модули, лазерна технология за измерване на разстоянията LiDAR и инфрачервени сензори за дълбочина, A2 се е справял със сложни предизвикателства като светофари, тесни проходи и претъпкани тротоари, поддържайки стабилно поведение през деня и нощта. Роботът се е движил по асфалтови пътища, плочки на пешеходни пътеки, мостове и рампи, като същевременно е спазвал правилата за движение. В разговор с репортери на Синхуа при пристигането си, роботът описва пътуването като „незабравимо преживяване в машинния си живот“, като шеговито загатва, че „може би се нуждае от нови обувки“.

През април Tien Kung Ultra, построен от Пекинския център за иновации в областта на хуманоидните роботи, завърши 21-километров полумаратон за 2 часа и 40 минути, припомня още Синхуа.

Източник: БТА