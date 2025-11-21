Пожар в блок в Стара Загора

Пожар е избухнал днес следобед в жилище в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента в жилищен блок на бул. „Ген. Столетов“ е получен в 13:35 ч.

Огънят е потушен своевременно и няма пострадали.

БТА припомня, че през май пожар избухна в жилищна кооперация в старозагорския квартал „Железник“.

