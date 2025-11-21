Поляци подновиха интереса си към звезда на Левски, готови са да платят солидна сума

Елитен полски клуб поднови интереса си към една от големите звезди на Левски. Става въпрос за тима на Ракув, който иска да привлече фланговия футболист на „сините“ и национал на България Марин Петков. Това разкриха медиите в Полша. Както е известно, ръководството на Ракув искаше да вземе 22-годишното крило още през лятото, като дори изпрати официална оферта за правата му, но тогава сделката пропадна в последния момент и родният състезател остана на стадион „Георги Аспарухов“.

Ракув отново е в битката за Марин Петков

От Ракув обаче не са се отказали от възможността да вземат Марин Петков в редиците си. Младият играч е силно ценен от съветника на собствениците на полския клуб – Артур Платек, който бе спортен директор на Ботев Пловдив. В момента той отговаря за селекционните, трансферните и спортно-техническите дела в Ракув. Именно Платек настояваше Ракув да се подсили с българския национал през лятото.

Поляците са готови да извадят над 1 милион евро за крилото

Според информациите Ракув продължава да следи отблизо ситуацията с Марин Петков, като няма да е изненада, ако поляците изпратят нова оферта за правата му. Клубът от Екстракласа е готов да плати солидна сума за крилото. Говори се, че поляците са склонни да извадят над милион евро, за да си осигурят услугите на футболиста на Левски. Интерес към Петков има и от още един местен тим – Лех Познан.

