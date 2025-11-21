Мирният план: Както обикновено Уиткоф се разтича, Тръмп кимна без да разбира нищо и скоро ще забрави

Няма какво да се обсъжда мирният план на Тръмп, за който тръбят от вчера световните медии - той е просто поредният мит. Това пише руският социалог и познавач на путинизма като политическа и социална система Игор Ейдман в телеграм канала си.

"Украйна няма да се съгласи на подобни условия, Европа също няма да ги подкрепи, а на САЩ на практика не са им останали никакви лостове за влияние", пише Ейдман. По думите му новият план е "безсмислено творение на руските агенти Дмитриев и Уиткоф, което те позволиха да изтече в медиите, надявайки се да му придадат някакъв квазиофициален статут".

Анализаторът посочва, че американският държавен секретар Марко Рубио вече съобщи, че САЩ просто "разработват списък с възможни идеи за прекратяване на тази война".

С други думи, отбелязва Ейдман, "това, което изтече в пресата, не беше някакъв официален, завършен план или ултиматум, а просто нещо, което Дмитриев предложи и с което Уиткоф се затича към Тръмп, а Тръмп, както обикновено, кимна с глава, без да разбира нищо".

Продължението на всичко това, според анализатора, ще бъде, че сега Рубио на свой ред ще се затича към Тръмп и "ще му обясни, че такъв план е неосъществим, и Тръмп ще забрави за него".

Наблюдателят не пропуска да добави, че този план е нужен на Кремъл не за да изпълни неговите точки, а за да се опита отново да "вбие клин между Съединените щати и Украйна".

И именно това е причината, добавя политологът, с плана да бе натоварен точно Кирил Дмитриев от руска страна, който не е упълномощен официално от Москва да взема каквито и да било решения. В същото време говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отрече да се разглежда сериозно такъв план, добавя той.

"Путин разбира отлично, че Украйна няма да приеме подобен план за фактическа капитулация, но се надява, че това ще даде претекст на Тръмп отново да оттегли подкрепата си за Киев", пише Игор Ейдман.

"Но проблемът с тази "хитра" схема е, че и Съединените щати няма да я приемат", заключава той.

