21 ноември 2025, 15:14 часа 396 прочитания 1 коментар
Макрон, Мерц, Стармър и Зеленски с телефонен разговор. САЩ с нова заплаха към Украйна

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план от 28 точки за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски в телефонен разговор. По време на него Зеленски конкретно е наблегнал на това, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си - това е във връзка с една от точките в плана, според която се предвижда те да бъдат съкратени от сегашните около 800 - 850 000 до около 600 000 души. Това е съобщил германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор, пред Ройтерс. 

Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната пълна подкрепа за Украйна за постигане на траен и справедлив мир, допълва говорителят.

Същевременно запознати източници заявиха, че САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. Ако това не се случи, то САЩ са предупредили, че ще преустановят споделянето на разузнавателна информация с Украйна.

Елена Страхилова
