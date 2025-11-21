Теменужка Петкова разкри има ли проблем при снабдяването с евро в банките и пощите

Проблем със снабдяване на банките и на "Български пощи" с евро няма. Има разписани срокове, в рамките на които банките могат да продават стартовите пакети и фирмите да си купят евро. Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол днес. Министърът отговори на въпрос по темата на народния представител Стоян Таслаков от парламентарната група на “Възраждане“.

Банките са длъжни да организират снабдяването

Позовавайки се на ал. 2 на чл. 23 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, Петкова посочи, че до датата на въвеждане на еврото банките са длъжни да организират снабдяването на търговците и "Български пощи" с евробанкноти, монети и стартови комплекти с евромонети.

Министър Петкова заяви също, че съгласно разпоредбите на закона отговорната институция за спазване на изискванията по посочения по-горе член е Българската народна банка.

Тя напомни, че задълженията на "Български пощи" са разписани в същия закон, като е предвидено обмяната на левове в евро от "Български пощи" да става единствено в населени места, в които няма представителство на кредитна институция.

В заключение Петкова увери, цитирана от БТА, че целият процес около предоставянето на възможността за закупуване на евробанкноти и монети се движи в рамките на разписаните срокове и правила, и по думите ѝ няма да има проблем търговците да придобият от новата валута.

Тя каза още, че организацията и координацията на практическата подготовка се управлява от Координационен комитет, към който работят седем експертни работни групи и осъществяват подготвителната работа.