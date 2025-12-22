Спорт:

Взрив на кола в Москва, в нея е бил руски генерал - мъртъв е (ВИДЕО)

22 декември 2025, 09:04 часа 1660 прочитания 1 коментар
Взрив на автомобил в Москва, шофьорът е с тежки наранявания – тази информация се появи в мрежата от прокремълски телеграм канали като Mash, Shot и Baza. Експлозията е станала рано тази сутрин в руската столица, взривен е лек автомобил Kia Sorento.

Досега известното – зад волана е бил 56-годишен мъж. Хоспитализиран е с тежки рани по краката и лицето, но с него е пътувал и друг човек, на съседното до шофьора място.

Според руския опозиционен телевизионен канал "Дожд" в колата е бил генерал-майор Фанил Сарваров, който ръководи оперативната подготовка на войниците в руската армия. На името на Сарваров е регистрирана Kia Sorento, още през 2013 година. Той има и четири жилища точно на улицата, където сега е взривен автомобилът – улица "Ясеново", квартал "Орехово-Борисов". Сарваров е участвал във войните в Чечения, както и в Сирия.

Буквално преди минути Shot публикува информация, че действително Сарваров е бил в колата и е починал от раните си в болница.

Съгласно информация на Shot, тече разследване на версия, че в колата е заложена бомба (300 грама тротилов еквивалент), която е детонирала в момента, в който автомобилът е потеглил.

Ивайло Ачев
