Кабинетът подаде оставка:

Чистотата в София: КЗК каза "Да" на четири решения, едно се преразглежда

22 декември 2025, 12:49 часа 298 прочитания 0 коментара
Чистотата в София: КЗК каза "Да" на четири решения, едно се преразглежда

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) взе решения по жалби, свързани с обществени поръчки на Столична община за събиране и транспортиране на отпадъци, както и за зимно поддържане на пътища в природен парк "Витоша". По две от обособените позиции има избрани изпълнители, решенията са в срок за обжалване, но към момента няма постъпили жалби в Комисията. 

ОЩЕ: КЗК образува производства срещу Столична община

По 4 от обжалваните позиции КЗК остави без уважение подадените жалби и потвърди решенията на възложителя за прекратяване на процедурите, а по една – връща процедурата на общината за преразглеждане.

Решенията

КЗК разгледа жалбите срещу решенията на общината за прекратяване на позиция за район „Средец“ – от консорциум „Чистота Средец“ и „Зауба“ ЕАД, и на позиция за районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица-център“) - от консорциум „Почистване Триадица“ и „Еко Ресурс-Р“ ООД.

Комисията остави жалбите без уважение, след като установи несъответствие на техническите предложения на отстранените участници с изискванията на възложителя. КЗК също така прие, че прекратяването на процедурата е надлежно мотивирано от възложителя с невъзможността за осигуряване на ефективност при разходване на публични средства. СО е изложила мотиви, че ценовите предложения на единствените класирани участници по двете позиции надвишават в пъти стойността на прогнозните единични цени, съобразени с предвидените стойности за тези дейности в одобрената план-сметка за 2025 г. на Столична община.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Избраха фирма, която ще чисти в шест столични района, Терзиев обяви и на какви цени

Със същите аргументи КЗК остави жалбата на Консорциум „Почистване Триадица“ по позиция шест за районите „Люлин“ и „Красно село“ без уважение и потвърди решението на възложителя за прекратяването й.

Комисията остави без уважение и жалбата на консорциум „Чистота Средец“ за районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, като установи, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя и при липсата на нито една подходяща оферта прекратяването на процедурата от възложителя е правилно и законосъобразно.

По обособена позиция четири - за районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, КЗК уважи жалбите на двамата отстранени участника - „Нелсен-чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ ЕООД, поради това, че съществена част от аргументите на зам.-кмета на СО не кореспондира с доказателствата по преписката, като посочените в решението на възложителя части от техническите им оферти съответстват на изискванията на възложителя. Част от съображенията на възложителя са лишени от конкретика и КЗК, приема, че в този случай е необходимо надлежното им доказване, каквото е и становището на АОП още при обявяването на поръчката. По отношение на класирания на първо място участник „Норм изи еко София“ ДЗЗД (с участници в него „Изи Еко Клийн“ ЕООД и „Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети – клон София, клон на чуждестранен участник), КЗК установи липса на правосубектност на клона на чуждестранния търговец да участва самостоятелно в процедури за възлагане на обществени поръчки в България и липса на представителна власт на клона самостоятелно да сключва договори за дружество по чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите. Решението на възложителя е отменено, а процедурата се връща на Столична община за преразглеждане.

ОЩЕ: "Изгрев може!": Кметът д-р Делян Георгиев подсигури сметопочистването на столичния район с 5 нови камиона (СНИМКИ и ВИДЕО)

По обществената поръчка за зимно поддържане на пътища в природен парк „Витоша“, КЗК се произнесе по жалба на „Консорциум Еко Сфера 2025“ ДЗЗД. Комисията остави жалбата без уважение, като прие, че изложената от жалбоподателя информация относно ценовата обосновка е недостатъчна и недоказана. В същото време КЗК установи, че възложителят е аргументирал в достатъчна степен приемането на ценовата обосновка на определения за изпълнител участник, отчитайки икономическите особености на услугите, избраните технически решения, очаквания обем дейности и ресурсната обезпеченост, в съответствие със спецификата на поръчката и изискванията на закона.

Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Сметопочистване чистота КЗК сметоизвозване
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес