Взрив след взрив в Украйна и Русия: Целта - да бъде спрян токът. КАРТА на руските удари за 3 месеца (ВИДЕО и СНИМКИ)

И тази нощ въздушната война в Украйна и Русия не стигна до примирие. Този път Русия беше по-активна, нанасяйки серия от удари по различни места и цели в Украйна. Данни за руски атаки и удари има от Киев, Харков, Одеса и Днипро (Днепропетровск), като в профилите в социалните мрежи на украинската спешна служба (ДСНС) вече е публикувана информация, снимки и видеокадри.

В Киев атаката е била с дронове – пожари са регистрирани на две места, щетите са материални, като става въпрос за повреди по гражданска инфраструктура и моторни превозни средства. В Харковска област е имало руска бомбардировка с авиобомби, ударена е бензиностанция в село Коротич, ранени са 8 души:

В Одеса руски дронове са успели да поразят обект на енергийната инфраструктура, но няма човешки жертви. Не така са се развили нещата в Днипро – там е загинал 1 човек и са ранени 10 (първоначалната информация беше за 7), след като руски дрон е уцелил девететажна сграда и са били подпалени апартаменти между 4-тия и 6-тия етаж. От сградата са извадени живи 28 души, 5 от които са били деца. 10 ранени, включително 2 деца, са хоспитализирани.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче твърди, че при руския обстрел са използвани и свръхзвукови ракети "Кинжал" и ракети с морско базиране "Калибър", като цели са били украински ТЕЦ-ове – Змиевския ТЕЦ в Харковска област, Приденпровския ТЕЦ, както и електроцентралата в Кременчук. Каналът казва, че имало проблеми с тока в Киев, аварийно спиране на електричеството в Черкаска област. Долните карти показват руските удари по обекти на украинската електроенергийна инфраструктура само в периода август – октомври, 2025 година. Сред целите са били общо 10 ТЕЦ-а, отделно са удари по ел. Подстанции, газова инфраструктура и дори мини за добив на въглища:

A map shows Russian strikes on Ukrainian infrastructure from August to October targeting energy facilities, gas infrastructure, and power plants, with Ukraine responding by launching retaliatory strikes on over 25 facilities in three weeks. pic.twitter.com/MpBHQPGSGF — WarTranslated (@wartranslated) November 7, 2025

И Украйна не остава длъжна

Тази нощ над руска територия са свалени 79 дрона, съобщава в сутрешната си сводка руското военно министерство. То посочва, че най-много са свалени над Рязанска област – 36. Тамошният губернатор Юрий Слюсар казва, че няма пострадали хора, но се уточнявала информацията за щети. 10 дрона са свалени над Брянска област, 9 – над Курска област, 8 – над Волгоградска област, по 5 над Белгородска област и Крим, 3 над Саратовска област и по 1 над Воронежка, Смоленска и Орловска област.

Безсънната нощ за съответните руски области започна с взривове в Курск, но тамошният губернатор Александър Хинщейн и до този момент не е съобщил нищо съществено в канала си в Телеграм, освен че се уточнява информация за повредени жилищни сгради:

Във Волгоградска област обаче има признание от губернатора Андрей Бочаров, че пак е ударена голямата ел. подстанция "Балашовская", която е едно от звената, прехвърлящи ток и към Московска област. Пратени са аварийни екипи да отстраняват щетите - Още: Украинските дронове затягат обръча: Москва под сериозна заплаха да е без ток на Нова година

В Саратовска област губернаторът Роман Бусаргин се оплаква от щети по жилищна сграда, избити били стъклата на прозорците и имало двама среднотежко ранени, както и щети по автомобили:

