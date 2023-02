Взрив в Севастопол, окупаторите съобщават за атака с дронове

Ръководителят на окупационната администрация Михаил Развожаев заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила дрон над топлоелектрическата централа в Балаклава. Местен канал в Telegram също съобщи за звук от експлозия в Балаклава, който е административен район на Севастопол.

According to Razvozhayev, on February 15-16, Russia's air defense systems and Black Sea Fleet operating in the Sevastopol area shot down two UAVs at sea. Several other UAVs were also shot down while appearing on the Crimean peninsula. Sirens will sound in Kiev soon. pic.twitter.com/2Ge8gQct18