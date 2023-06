Взривове край централата на Южния военен окръг на Русия в Ростов (ВИДЕО)

Това съобщи новинарската агенция Russia Today, контролирана от Кремъл. На видеото, разпространено в социалните мрежи, се вижда как хората бягат след експлозията.

Все още няма допълнителна информация и не се съобщава някой да е пострадал.

Наемниците на "Вагнер" превзеха този щаб на 24 юни сутринта. Медиите съобщават, че в центъра на Ростов са разположени танкове, изходите от града са блокирани, а жителите са призовани да не напускат домовете си.

