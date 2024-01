Взривове отекнаха в цял Крим и в руския град Краснодар (ВИДЕО и СНИМКИ)

Още: "Който контролира Крим, ще спечели войната": Пенсиониран генерал с рецепта за Украйна

Именно там – в централната част на Крим, са се чули взривове, съобщават местни жители. Според наличната информация е имало няколко вълни от експлозии. Взривове са отекнали още в Джанкой и Нижнегорски.

Сигналите за въздушна тревога са включени в Севастопол, а движението по Кримския мост е преустановено.

За експлозии се съобщава в района на военно летище „Белбек“, което се намира край Севастопол, както и в района на Саки.

Т.нар. губернатор на Крим, назначен от Русия, Михаил Развожаев твърди, че става въпрос за учения.

Кадри от „Кримски вятър“ показват изстрелване на ракета от самолет, летящ над Джанкой, в посока Херсон. Има и редица видеа на излитащи руски самолети в цял Крим.

Руската противовъздушна отбрана е стреляла от района на полигон „Старокримски“.

В руския град Краснодар пък има пожар, а преди това са се чули взривове. Все още се изясняват детайлите.

In Krasnodar in Russia, something is on fire. Preliminary, explosions were heard 🫠 pic.twitter.com/Z8d2lQPEpL