Взривове се чуват в Киев и Харков, съобщават украинските власти

В продължение на няколко часа по-рано, обстановката в Киев беше по-скоро спокойна.

Жилищна сграда в град Чернигов в Северна Украйна е била запалена, след като е била ударена от ракета. Друг северен украински град Житомир беше ударен от ракети през нощта, съобщи командването на украинските сухопътни войски.

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS