За да спре украинските дронове: Русия работи върху ново оръжие (ВИДЕО)

19 септември 2025, 11:34 часа 392 прочитания 0 коментара
По-олекотен преносим зенитно-ракетен комплекс (ПЗРК), който обаче работи с оптично насочване и се контролира с очила за FPV дронове (т.е. визуален контрол в реално време) - такава система е разработена в Русия, с идеята с нея да се противодейства на украинските дронове. Това съобщава специализираното украинско издание Defense Express - с уточнение, че за момента съгласно украинската оценка засега се ползва FPV, а в бъдеще вече оптичното насочване ще се извършва на машинен принцип, не от човек. Може обаче и да се стигне до вариант, при който оператор на ПЗРК би трябвало самостоятелно да насочва ракетата или да я довежда до целта. Ако е така, ще трябва много повече обучение за оператора.

Според информацията, това било "гаражен проект" - един вид продукт от типа на иновациите по американски модел, създавани от млади "гении" в гаража на мама и тате, а след това се търси финансиране за идеята. Руският продукт е стигнал до Hermes и има споразумение за серийно производство.

"Първоначалната цел на проекта е да се създаде нискобюджетен, ефективен и лесен за употреба ПЗРК. Той е проектиран да запълни празнината между новите зенитни дронове и по-старите, по-малко ефективни системи. За да се постигне това, се използва технология за 3D печат (производство) както за пусковата установка, така и за боеприпаса, който представлява миниатюрна ракета с твърдо гориво. В същото време най-важната част от всяка система за противовъздушна отбрана е нейната система за насочване, която за традиционните ПЗРК включва инфрачервено насочване (например "Игла" или "Стингър"), или лазерна система. Тези системи имат различна ефективност срещу дронове, в зависимост от вида", обясняват експертите. В крайна сметка е взето решение за оптично насочване, защото скоростта на зенитната ракета е много голяма.

"Руснаците твърдят, че благодарение на предишен опит в производство на дронове, не им е много трудно да контролират ракета, летяща със скорости между 360 км/ч и 500 км/ч. Зенитните дронове могат да достигнат скорост от 300-350 км/ч. Това е по-бавно от традиционните зенитни ракети, които са проектирани да прехващат самолети, но срещу дронове и предвид спецификата на управлението, по-ниската скорост е приемлива", обяснява Defense Express. И уточнява - не е ясно какви точно ще са ПЗРК ракетите, дали ще се взривяват близо до целта и ще се разчита шрапнелите да я поразят или ще удрят директно самата цел, не е ясно какъв е обсегът на руския проект. Saab разработва подобно нещо - ракетата Nimbrix. Отделно - скоростите както на ракетите от ПЗРК, така и на реактивните дронове, са доста високи и съответно изискващи, за да може ПВО продуктът да работи със замислената сега система за оптично насочване.

И Украйна не бездейства

Украинският премиер Денис Шмигал обяви, че скоро страната му ще може да разполага с поне 1000 дрона-прехващачи дневно, за да се защитава от руските далекобойни дронове като "Шахед" ("Геран"). В момента Украйна разчита на по 800 такива дрона дневно, стана ясно от думите на Шмигал, цитирани от УНИАН.

Същевременно украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", се възмути от украински инженерни окопи и защитни съоръжения. Това е поредна такава критика. Каналът е категоричен – такива мащабни съоръжения са абсолютно безсмислени и направо опасни, защото са много видими и с използваното количество дронове в момента ще бъдат потопени в огън и смърт. Фронтът сега се държи от позиции, които са добре замаскирани – ако въпросните инженери не го знаят, пратете ги да видят, коментира "Алекс":

