Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

За да воюва Путин в Украйна: Милиарди и то в долари дават трима от най-големите руски олигарси

28 март 2026, 9:25 часа 474 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Общо 430 млрд. рубли (около 5,16 млрд. долара) дават руските олигарси Сюлейман Керимов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин за реализация на "нови проекти" в Русия. Това решение е взето по време на закрита среща между Владимир Путин и руски едри бизнесмени на 26 март. За тази среща The Bell публикува информация, че руският диктатор е поискал от най-големите бизнесмени в Руската федерация да дадат пари за продължаване на войната в Украйна (специалната военна операция, както я нарича Кремъл) и вчера, 27 март, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди информацията - с уточнение, че всъщност едва ли не олигарсите сами стигнали до такова разбиране за ситуацията, а не защото Путин им казал. Но The Bell каза, че инициативата едрият руски бизнес да бъде притиснат да даде пари за войната в Украйна е дошла от главния изпълнителен директор на "Роснефт" Игор Сечин.

Песков заяви, че много от участниците в срещата са започнали бизнес през 90-те години и са имали връзки с държавата, така че сега смятат подобни действия за свой дълг. Той обаче отрече инициативата да е дошла от Сечин.

Новината за решението на Керимов, Дерипаска и Потанин съобщи прокремълският информационен телеграм канал Mash. Той е под санкции от ЕС - по-точно, собственикът му Арам Габрелянов. Според The ​​Bell, Керимов, който е и руски сенатор, е обещал 100 милиарда рубли, а друг бизнесмен е подкрепил идеята. Financial Times съобщава, че Олег Дерипаска също е отговорил на искането.

Руските милиардери Сюлейман Керимов (собственик на най-голямата руска компания за злато и златни изделия "Полюс"), Олег Дерипаска (основател на "Базов елемент" - водещ руски конгломерат в енергетиката и металургията и бивш ръководител на "Русал", вторият в света производител на алуминий) и Владимир Потанин (собственик на "Норилск Никел", най-големият производител на паладий и висококачествен никел в света) са ключови фигури в руския миннодобивен и металургичен сектор. И тримата са сред най-големите руски милиардери според Forbes.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес