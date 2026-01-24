Войната в Украйна:

За втори път тази седмица: Товарен влак в Русия дерайлира (ВИДЕО)

Само в рамките на няколко дни за втори път товарен влак в Русия дерайлира и се случи влакова катастрофа. И вторият случай касае влак, превозващ товар от въглища. Този път катастрофата е в Хабаровския регион.

От релсите са излезли общо 16 вагона - при предишния случай тази седмица бяха дерайлирали 8 вагона. Сега 11 от дерайлиралите вагони са се преобърнали, съобщават от руското министерство на извънредните ситуации в официалния си канал в Телеграм. Няма загинали или пострадали хора.

Засега няма и допълнителни данни каква е причината за катастрофата.

Всичко това се случи малко след като Русия за пореден път бомбардира и обстреля с далекобойни дронове и ракети Украйна, основни цели бяха Киев и Харков. Но и Украйна не остава длъжна - в непосредствена близост до Покровск, в Селидово, бяха ударени руски позиции, включително склад за боеприпаси.

