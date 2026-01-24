За втори път тази седмица: Товарен влак в Русия дерайлира (ВИДЕО)

Само в рамките на няколко дни за втори път товарен влак в Русия дерайлира и се случи влакова катастрофа. И вторият случай касае влак, превозващ товар от въглища. Този път катастрофата е в Хабаровския регион.
Sixteen freight cars carrying coal derailed in Russia's Khabarovsk region. pic.twitter.com/7b2OOSAD8M— WarTranslated (@wartranslated) January 24, 2026
От релсите са излезли общо 16 вагона - при предишния случай тази седмица бяха дерайлирали 8 вагона. Сега 11 от дерайлиралите вагони са се преобърнали, съобщават от руското министерство на извънредните ситуации в официалния си канал в Телеграм. Няма загинали или пострадали хора.
Засега няма и допълнителни данни каква е причината за катастрофата.
Sixteen freight rail cars carrying coal derailed in Russia’s Khabarovsk region, according to local media. The incident involved a cargo train, with multiple wagons leaving the tracks. Details on the cause of the derailment, damage, or potential disruptions were not immediately… pic.twitter.com/6lAmGRtAZU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 24, 2026
Всичко това се случи малко след като Русия за пореден път бомбардира и обстреля с далекобойни дронове и ракети Украйна, основни цели бяха Киев и Харков. Но и Украйна не остава длъжна - в непосредствена близост до Покровск, в Селидово, бяха ударени руски позиции, включително склад за боеприпаси.
A Russian strike drone likely hit a residential complex in Kyiv during tonight's overnight attack. pic.twitter.com/fCBdEBEMtg— WarTranslated (@wartranslated) January 24, 2026
Russian occupiers filmed Ukrainian drones hitting their positions, ammo storage, and equipment in occupied Selidove. pic.twitter.com/zUsaX4VDoF— WarTranslated (@wartranslated) January 24, 2026
