Няма кой временно да замести главния прокурор на Северна Македония

Заседанието на Прокурорския съвет в Северна Македония, на което трябваше да бъде назначен временно изпълняващ длъжността главен прокурор в страната, беше отложено. То беше свикано след оставката на Люпчо Коцевски, но беше отложено поради отсъствието на един от членовете на Съвета, предаде македонската телевизия 21. Не присъства и прокурорът Йелена Догазанска-Колева. Предложението за отлагане беше на прокурора Ермон Незири, което беше прието от членовете с мотива, че това е важна функция в държавата и че Съветът трябва да бъде в пълен състав при избора на временен наследник на Коцевски.

Членовете на съвета приеха заседанието да бъде пренасрочено за понеделник от 11 часа.

Оставката на Коцевски

След като властта му беше вдигнала мерника, главният покурор Люпчо Коцевски подаде оставка на 16 декември. Коцевски направи това преди началото на дебата в парламента по предложението на правителството за неговото освобождаване. Той заяви, че подобна процедура е политическо решение. "От самото начало твърдях, че евентуалната процедура за моето уволнение е политическо решение. Ето защо днес подадох неотменимата си оставка. Тръгвам си с високо вдигната глава, но и с разочарование поради очевидното неуважение към принципите, на които се основава върховенството на закона", каза Люпчо Коцевски, бивш държавен прокурор. ОЩЕ: "Довечера съм на опера": Главният прокурор на Северна Македония подаде оставка