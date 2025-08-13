Войната в Украйна:

Забраниха пестицид, обвиняван за масова смърт сред пчелите

13 август 2025, 17:19 часа 537 прочитания 0 коментара
Забраниха пестицид, обвиняван за масова смърт сред пчелите

Френският президент Еманюел Макрон подписа закон, който окончателно забранява повторното въвеждане на пестицида ацетамиприд, обвиняван за масова смърт сред пчелите. Законът бе официализиран след решение на Конституционния съвет, който отмени спорната разпоредба за връщането на препарата.

Повече за забраната

Съдът постанови, че неоникотиноидите, към които спада ацетамиприд, носят рискове за човешкото здраве и нарушават правото на живот в балансирана и здравословна среда, гарантирано от френската екологична харта, предаде Франс 24.

Ацетамипридът е забранен във Франция от 2018 г., но е разрешен в Европейския съюз. Поддръжниците му твърдят, че френските фермери се нуждаят от него, за да са конкурентоспособни на европейските си колеги. Основният фермерски синдикат остро разкритикува решението на съда.

Петиция, инициирана от студенти и подписана от над два милиона души, поиска трайна забрана на препарата. Според част от нейните поддръжници недоволството не е само заради екологичните рискове, а и заради усещането за политическа безизходица в условията на разделен парламент.

Макрон заяви, че ще подпише закона без допълнителни дебати, а здравният министър Яник Ньодер призова за нова европейска оценка на влиянието на ацетамиприд върху човешкото здраве.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Франция Пестициди информация 2025 ацетамиприд
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес