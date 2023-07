Задържаха мъж, опитал да запали Мавзолея на Ленин в Москва

По информация на "Телеграм" канала Mash - случката се е разиграла вчера, 17 юли, около 22:00 ч. вечерта. 37-годишният Константин Стачуков е хвърлил коктейл "Молотов" към мавзолея.

Разбивайки се върху паветата, той се е запалил, но огънят е бил потушен бързо и не се е стигнало до последствия.

В резултат на това мъжът е бил арестуван на място. Оказало се, че преди два месеца той също е бил задържан за "неадекватно поведение" и настанен в психиатрична клиника.

Засега е образувано административно дело по член за неподчинение на полицейски служители.

At night in #Moscow, an unknown person threw a Molotov cocktail into the Lenin Mausoleum.



The Molotov cocktail hit the fence, no fire followed. The man was detained. pic.twitter.com/IVM3bBk9YW