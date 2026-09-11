Загинали и ранени при катастрофа на нидерландски автобус в Швейцария

Няколко души са загинали, а други са били ранени при автобусна катастрофа в източна Швейцария, съобщи полицията в публикация в Екс, предадоха ДПА и Ройтерс. Инцидентът е станал в кантона Граубюнден, между градовете Зуш и Цернец.

Автобусът е бил от Нидерландия, съобщават швейцарски медии. На борда е имало група от 48 души, заяви говорителка на нидерландската асоциация на туристическата индустрия ANVR пред медийния портал Блик. "Дълбоко сме натъжени от случилото се. Това е ужасна катастрофа", заяви тя.

"Dutch Tour Bus Overturns in Swiss Alps Leaving Several Dead & Multiple Injured"



➡️ A serious crash involving a Dutch tour bus carrying 48 passengers occurred between the villages of Susch & Zernez in eastern Switzerland, leaving several people dead & multiple others injured.… pic.twitter.com/2DxrmsdyvB