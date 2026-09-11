Загинали и ранени при катастрофа на нидерландски автобус в Швейцария

Няколко души са загинали, а други са били ранени при автобусна катастрофа в източна Швейцария, съобщи полицията в публикация в Екс, предадоха ДПА и Ройтерс. Инцидентът е станал в кантона Граубюнден, между градовете Зуш и Цернец.
Several people are killed and others injured in a bus crash in Susch, eastern Switzerland, police say Thursday. Emergency teams rush to the site, where a travel coach is involved in the accident. pic.twitter.com/SEBZAnyYhQ— DD India (@DDIndialive) September 10, 2026
Автобусът е бил от Нидерландия, съобщават швейцарски медии. На борда е имало група от 48 души, заяви говорителка на нидерландската асоциация на туристическата индустрия ANVR пред медийния портал Блик. "Дълбоко сме натъжени от случилото се. Това е ужасна катастрофа", заяви тя.
"Dutch Tour Bus Overturns in Swiss Alps Leaving Several Dead & Multiple Injured"— BreakinNewz (@BreakinNewz01) September 10, 2026
➡️ A serious crash involving a Dutch tour bus carrying 48 passengers occurred between the villages of Susch & Zernez in eastern Switzerland, leaving several people dead & multiple others injured.… pic.twitter.com/2DxrmsdyvB
Снимки от мястото на инцидента показват преобърнатия автобус, лежащ на една страна в поле край пътя. На място са пристигнали множество аварийни и пожарни екипи, както и няколко хеликоптера.