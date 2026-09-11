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Зеленски планира да се срещне с Тръмп в края на септември в Ню Йорк

11 септември 2026, 0:30 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски планира да се срещне с Тръмп в края на септември в Ню Йорк

Украинският президент Володимир Зеленски каза тази вечер, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в края на септември в Ню Йорк след неотдавнашното посещение на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев и Москва с цел намиране на изход от войната в Украйна, предаде Франс прес.

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„В края на септември ще имаме възможност, мисля, да се срещнем с американския екип в Ню Йорк“, заяви Зеленски на пресконференция в Канада, като спомена „среща в Ню Йорк с президента Тръмп“. Президентът на Украйна каза също така, че няма да има тристранна среща по въпроса как да се сложи край на войната преди изборите в Русия, съобщи Ройтерс.

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Зеленски заяви, че украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт и че се надява на напредък в преговорите относно енергетиката и зърното в края на септември след срещата му с Тръмп. В Русия ще бъдат проведени парламентарни избори на 20 септември, отбелязва Ройтерс.

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мирни преговори Канада Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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