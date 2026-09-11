Politico: Със или без шефа на ЦРУ, не се вижда пробив в преговорите за Украйна

Перспективата директорът на ЦРУ Джон Ратклиф да поеме „украинския казус“ предизвика вълнение сред различни фракции във Вашингтон, въпреки че Белият дом отрече подобно развитие на събитията, съобщава Politico. Твърди се, че поддръжниците на Украйна в САЩ смятат, че няма значение кой всъщност се занимава с проблема, тъй като истинските действия се случват на бойното поле.

„Ако Ратклиф се намеси, струва си да се има предвид, че той има много добро разбиране за руските въпроси“, каза Матю Бойс, който е бил заместник-помощник държавен секретар по евразийските въпроси в първата администрация на Тръмп.

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Той предупреди да не се очаква бърза и значителна победа на масата за преговори. „Путин вярва, че времето е на негова страна, залага на ескалация и не показва интерес да се откаже от своите твърдолинейни, максималистични позиции“, отбеляза Бойс.

Както Белият дом, така и ЦРУ отрекоха съобщенията, че Ратклиф се готви да играе по-активна роля в преговорите между Русия и Украйна. Украински служител заяви, че няма информация за прехода на Ратклиф към този въпрос, но добави: „Взаимодействаме със Съединените щати на всички нива, включително с ЦРУ.“ Той не потвърди информацията за евентуалното посещение на Ратклиф в Украйна.

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Помощник на демократичен представител в Камарата на представителите отбеляза, че Ратклиф е по-силен преговарящ от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. Според помощника обаче, без по-решителна политика на САЩ, Русия ще продължи да нанася военни удари в опит да отслаби Украйна и да подкопае морала ѝ през зимата. „Докато няма реален натиск от страна на Съединените щати – чрез санкции, военна помощ за Украйна и промяна в самата същност на политиката – ситуацията няма да се промени“, подчерта помощникът.

Помощ за Украйна

Президентът Зеленски се срещна с канадския премиер Марк Карни, който обеща да засили подкрепата си за стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО и ЕС. Зеленски също така похвали „много важния пакет от помощ за укрепване на противовъздушната отбрана“, за което изрази благодарност.

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Във вторник украинското Министерство на отбраната обяви нови ангажименти от своите партньори към Киев, включително обещанието на Германия да достави допълнителни ракети-прехващачи за системата Patriot и уверенията от Обединеното кралство за разширена подкрепа за противовъздушна отбрана. ЕС също така одобри приблизително 3,7 милиарда долара финансиране за системи за противовъздушна отбрана. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви във вторник, че доставките на американско оръжие за Украйна по механизма PURL продължават без прекъсване.