Руски военни разчистват останките от палубен изтребител Су-33, унищожен на 9 септември на летище Витязево в Краснодарски край на Русия. Това става ясно от сателитни снимки, публикувани от OSINT проекта „CyberBoroshno“, показващи багер и крилото на самолета. Те добавиха също, че изтребител е бил унищожен с помощта на дрон FP-2 със среден обсег на действие.

Интересното е, че командирът на Силите за безпилотни системи, Робърт „Мадяр“ Броуди, съобщи за свалянето на Су-33 на 9 септември. „В нощта на 9 септември военноморската база Новоросийск загуби редица военноморски кораби, включително ракетоносци, в резултат на сложен удар със самоходна гаубица (СБУ) с участието на СБУ. В Анапа СБУ „Птици“ унищожи палубен изтребител Су-33, хеликоптер Ми-8 и две радарни системи, а именно Kasta 2E2 и радар 92N6 от системата за противовъздушна отбрана С-300/400 близо до Геленджик“, написа той.

Какво се знае за Су-33?

Су-33 е съветски, а по-късно руски палубен изтребител от четвърто поколение, проектиран за разполагане на кораби. Самолетът е базиран на изтребителя Су-27, подсилен с колесник, амортисьорна кука и сгъваеми крила, за да се спести място в хангара на самолетоносача.