Дроновете над Латвия свалиха правителството, но не спират - НАТО вдигна изтребители

Въоръжените сили на Латвия съобщиха в четвъртък, 21 май, че във въздушното пространство на страната лети поне един дрон. Това е поредният инцидент от поредицата подобни събития, свързани със сигурността в Балтийския регион през последните седмици и месеци. „Потвърждаваме, че във въздушното пространство на Латвия има поне един безпилотен летателен апарат“, написаха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X днес.

Латвийските сили предупредиха за възможна заплаха от безпилотни летателни апарати в районите Лудза, Краслава и Резекне, призовавайки жителите да потърсят укритие. След това предупреждението беше разширено и за района Аугшдаугава.

Изтребители на НАТО във въздуха

Според местната медия Delfi железопътният трафик в засегнатите райони е временно преустановен, а изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха. Рига е член на Алианса от 2004 г. насам.

Това е вече трети пореден ден, в който Латвия издава предупреждения за заплаха от дронове.

През последните месеци Украйна засили атаките си с дронове с голям обсег срещу Русия, включително и над Балтийско море, като няколко украински военни дрона вече навлязоха във въздушното пространство на страните членки на НАТО Финландия, Латвия, Литва и Естония. Прибалтийските републики са категорични - Русия е виновна за всичко това, защото тя продължава агресията си срещу защитаващата се Украйна.

Латвийското правителство подаде оставка миналата седмица заради начина, по който се случи реакцията спрямо тези нарушения, и в момента текат преговори за назначаването на нов кабинет.

Преди това латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс подаде оставка, след като украински дронове - за които се твърди, че са били отклонени от Русия с електронно заглушаване, докато са били насочени към обекти в Русия (вероятно Московския регион), – се разбиха в празно хранилище с резервоари цистерни за гориво в Резекне в нощта на 7 май.

