Осъдиха австрийския разузнавач, шпионирал Христо Грозев в полза на Русия

Бившият служител на австрийското разузнаване Егисто От бе признат за виновен в шпионаж в полза на Русия по делото, което бе определено като най-голямото шпионско съдебно производство в Австрия от години насам. Жури във Виена призна 63-годишния От за виновен в предаване на информация на руски разузнавачи и на Ян Марсалек – избягалия в Русия директор на фалиралата германска платежна компания Wirecard.

Марсален е връзката между руските служби и вече осъдените на затвор във Великобритания шестима български шпиони. Групата е извършвала операции във Великобритания, Австрия, Испания, Германия и Черна гора. Те са били насочени към разследващите журналисти Христо Грозев и Роман Доброхотов, както и към руски дисиденти и политически фигури.

Егисто От получи 4 г. затвор

От, който отрича обвиненията по своето дело, бе осъден на четири години и един месец затвор. Адвокатът му обжалва присъдата.

Освен за шпионаж, От бе признат за виновен в злоупотреба със служебно положение, подкуп, измама с утежняващи обстоятелства и злоупотреба с доверие.

Съдът разгледа как той е подпомагал „тайна разузнавателна служба на Руската федерация в ущърб на Република Австрия“, като е събирал секретни факти и голямо количество лични данни от полицейски бази данни в периода 2015–2020 г.

Прокурорите заявиха, че От е предоставил тази информация на Марсалек и на неизвестни представители на руската разузнавателна служба, като в замяна е получил заплащане.

Връзката с Ян Марсалек и Христо Грозев

Марсалек, който също е австрийски гражданин, се издирва от германската полиция за предполагаема измама и понастоящем се смята, че се намира в руската столица Москва, след като е избягал през Австрия през 2020 г. Заподозрян в това, че е агент на руските разузнавателни служби, Марсалек е обект на червена бюлетина на Интерпол и като такъв може да бъде арестуван, ако бъде открит на територията на някоя от страните, членуващи в международната полицейска организация, наброяваща 196 държави.

Прокурорите заявиха пред съда, че Марсалек е възложил на От да се сдобие с лаптоп, съдържащ секретен електронен хардуер за сигурност, използван от държавите от ЕС за сигурна електронна комуникация. Лаптопът, по думите им, е бил предаден на руските разузнавателни служби.

От беше признат за виновен и за това, че е предал на Русия телефонни данни на висши служители от австрийското Министерство на вътрешните работи. Той се сдобил със служебните телефони, след като те случайно паднали в река Дунав по време на разходка с лодка, организирана от министерството. Съдът изслуша как той е копирал съдържанието им и го е предал на Марсалек и на Москва.

Егисто От беше разкрит и като деен участник в шпионирането на българския разследващ журналист Христо Грозев, както и на главния редактор на руската разследваща медия The Insider Роман Доброхотов. Твърди се, че целта на наблюдението е била двамата да бъдат отвлечени или убити.

"Добър ден за австрийската съдебна система: след цял ден обсъждания жури от 8 души осъди Егисто От, бившия агент на австрийското разузнаване, който шпионира мен и десетки други хора, представляващи интерес за Кремъл, по две обвинения: злоупотреба с власт и шпионаж в полза на Русия", написа Христо Грозев в профила си в социалната мрежа X.

A good day for Austria's justice system: after a full day of deliberations a jury of 8 convicted Egisto Ott, the former Austrian intelligence operative who spied on me and dozens of other people of interest to the Kremlin, on two counts: abuse of power, and espionage for Russia. — Christo Grozev (@christogrozev) May 20, 2026

Егисто От твърди, че е работил за западното разузнаване

Прокуратурата заяви пред съда, че От „не е бил романтично настроен към Русия“, а е действал от финансови мотиви и разочарование от работата си.

Егисто От отрече обвиненията. Той заяви, че не е работил за Москва, а е провел тайна операция в сътрудничество със западна разузнавателна служба, предаде BBC.

Когато От беше арестуван през 2024 г., тогавашният канцлер на Австрия Карл Нехамер определи случая като „заплаха за демокрацията и националната сигурност на страната ни“.

Делото хвърли светлина върху още от предполагаемите дейности на Марсалек, който оттогава е обвинен в измама и присвояване, като се подозира, че е надул баланса и обема на продажбите на Wirecard.